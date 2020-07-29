МИД РФ официально обвинил «Google» и «YouTube» в нарушении свободы слова

29.07.2020, Москва, Владимир Гладков

В День Крещения Руси подконтрольные Вашингтону корпорация «Google» и видеохостинг «YouTube» без предупреждения и объяснения причин заблокировали ряд таких российских информационных ресурсов, как «Царьград» «Двуглавый орел» и придерживающихся схожих с ними взглядов экспертов.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«28 июля стало известно об очередной массовой блокировке корпорацией Google российских информационных ресурсов. Без предупреждения и объяснения причин ночью был заблокирован с формулировкой «без возможности восстановления» официальный аккаунт телеканала «Царьград» в видеохостинге YouTube с аудиторией более миллиона подписчиков и связанные с ним каналы «Новости Царьграда» и «Двуглавый орел».

Также редакции СМИ был закрыт доступ к почтовым, облачным и иным сервисам Google.

Одновременно YouTube заблокировал учетные записи ряда российских экспертов, придерживающихся взглядов, схожих с принципами редакционной политики «Царьграда».

Во всех этих случаях администрация видеохостинга пренебрегла своими же правилами отправлять предупреждение о нарушении с указанием конкретных пунктов пользовательского соглашения, которые не были соблюдены. На многочисленные обращения со стороны телеканала администрация Google не реагирует», – сообщила она.

Мария Захарова подчеркнула, что подобная дискриминация иностранными информационными площадками православных ресурсов, тем более в День крещения Руси – чрезвычайно циничный поступок, тем более, что подобное нарушение свободы слова происходит не впервые.

«Это не первый случай подобного поведения со стороны американского технологического гиганта. 20 мая при схожих обстоятельствах были удалены аккаунты одного из ведущих крымских телеканалов «Крым 24» и информационных агентств «Anna News» и «News Front». Ранее блокировке без каких-либо разъяснений подвергся ресурс «Федерального агентства новостей».

Неслучайным в данном контексте представляется и удаление в марте сего года более 300 учетных записей российского происхождения в Facebook и Twitter.

Все эти факторы не оставляют сомнений в том, что решение Google – это очередной пример политической цензуры и нарушение свободы выражения мнений и принципа равного доступа к информации.

Американские монополисты технологического рынка вновь идут на поводу у официального Вашингтона, проводящего недобросовестную кампанию по зачистке глобального информационного поля от российских источников», – резюмировала представитель МИД РФ, призвав международные организации и правозащитное сообщество отреагировать на этот недопустимый шаг.