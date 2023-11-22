МИД РФ: Отношения с Европой определят итоги СВО

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Запад отказался от юридически обязывающего подписания договора о безопасности в Европе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, в прошлом проработавшего шесть лет постпредом РФ при НАТО.

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Он напомнил, что идею создания общеконтинентальной архитектуры безопасности Россия выдвигала неоднократно.

«Именно по нашей инициативе в многочисленных документах ОБСЕ и Россия-НАТО, в том числе на высшем уровне, был зафиксирован принцип неделимости европейской безопасности, стержень которого – никто не укрепляет свою безопасность за счет безопасности других. В 2008 году мы предлагали оформить это в виде юридически обязательной нормы через подписание Договора о европейской безопасности. К сожалению, западные страны тогда замотали нашу инициативу, расценив ее как «подкоп» под статью 5 Вашингтонского договора. А сами продолжали геополитическое «освоение» постсоветского пространства, сопровождавшееся появлением в Европе новых разделительных линий, ослаблением роли общеевропейских организаций и эрозией инструментов контроля над вооружениями», – сказал Грушко в интервью «Комсомольской правде».

По его словам, проблемы в сфере европейской безопасности в результате безответственных действий Запада накапливались как снежный ком.

«Дабы предотвратить дальнейшее скатывание, российская сторона выдвинула два проекта международно-правовых документов – Договор о гарантиях безопасности с США и Соглашение о мерах безопасности с НАТО. В них были четко прописаны юридически обязательные элементы обеспечения принципов неделимости безопасности: нерасширение НАТО, неразмещение у наших границ угрожающих систем вооружений, закрепление моратория на размещение РСМД (ракеты средней и меньшей дальности), возврат конфигурации сил альянса к положению на момент подписания Основополагающего акта Россия-НАТО в 1997 году», – говорит дипломат.

Он отмечает, что Запад отказался идти навстречу России.

«Неделимость безопасности как ключевой принцип, определяющий поведение государств в военно-политической области, по сути, был отвергнут США и их союзниками. Результат известен. По итогам реализации целей и задач специальной военной операции будем определяться, как нам дальше выстраивать отношения с нашими европейскими соседями. Но только на основе равноправия и учета законных интересов. Ни о каких схемах «ведущий – ведомый» не может быть и речи», – резюмировал Грушко.