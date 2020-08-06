МИД РФ отреагировал на военно-биологическую деятельность США в странах СНГ

06.08.2020, Москва, Владимир Гладков

С учётом сложившейся ситуации, необходимо срочно сажать американскую сторону за стол переговоров, чтобы в двустороннем формате поднять все накопившиеся вопросы в связи с военно-биологической деятельностью США на постсоветском пространстве.

Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя вопрос о военно-биологической деятельности США на постсоветском пространстве, он отметил, что в связи с её активацией у России есть серьёзные вопросы к Вашингтону в контексте выполнения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

«Под прикрытием оказания помощи в санитарно-эпидемиологической области Пентагон поставил на поток строительство и модернизацию микробиологических лабораторий в республиках бывшего СССР. Проконтролировать порядок и степень вовлечения таких объектов в закрытые исследовательские программы, реализуемые по линии военного ведомства США, не представляется возможным.

Получаемые американскими военными биологами штаммы возбудителей инфекционных заболеваний могут использоваться в дальнейшем для целей, не совместимых с интересами национальной безопасности России и других стран СНГ.

В этой связи последовательно выступаем за укрепление режима КБТО, основополагающего инструмента международного права для комплексного противодействия угрозам и рискам использования биологических агентов в качестве оружия и содействия развитию международного сотрудничества в биологической сфере в мирных целях.

В частности, предлагаем включить в отчетность, ежегодно представляемую государствами-участниками Конвенции в рамках мер доверия, информацию о ведущейся за рубежом военно-биологической деятельности. Однако американские коллеги не проявляют готовность делиться такими сведениями», – заявил представитель МИД.

«В интересах снятия вопросов, связанных с военно-биологической деятельностью США по периметру российских границ, считаем необходимым задействовать механизм Статьи V КБТО, в соответствии с которой государства-члены должны консультироваться друг с другом в решении любых вопросов в отношении цели Конвенции или в связи с выполнением ее положений.

Призываем американскую сторону сесть за стол переговоров и в двустороннем формате обсудить все накопившиеся у нас вопросы в связи с военно-биологической деятельностью США», – добавил Зайцев.