24.09.2020, Москва, Владимир Гладков
 
День Победы, ЕС, Латвия, нацизм, Общество, Политика, Провокации, Происшествия, Россия, Скандал
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МИД РФ отреагировал на законодательный запрет георгиевских ленточек в Латвии


В Европе продолжает нарастать русофобия – так, в Сейме Латвии приняли в первом чтении законопроект, запрещающий использование георгиевских ленточек.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На днях Сейм Латвии в первом чтении одобрил законопроект, запрещающий использование георгиевской ленточки. В ЕС борются теперь не только с памятниками, но и с ленточками – символикой Второй мировой войны и Великой Отечественной войны.

Решительно осуждаем очередную попытку пересмотреть историю и фактически оспорить итоги Второй мировой войны, которые не подлежат ревизии», – сказала Захарова.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что данная инициатива латвийского правительства направлена, в том числе и против граждан собственной страны, которые также воевали с фашистскими захватчиками.


«По сути, эта провокационная затея направлена и против тех латышей, которые плечом к плечу с представителями других народов сражались за освобождение Европы и непосредственно Латвии от фашистского порабощения.

Своей законодательной инициативой на запрет символа Победы – георгиевской ленточки – латвийские парламентарии оскорбляют память этих людей, вместо того чтобы низко поклониться им за возможность мирной жизни», – резюмировала она.

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