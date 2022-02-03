МИД РФ ответил Германии за блокировку RT – эксперты сомневаются в достаточном эффекте

МИД РФ объявил сегодня о закрытии корреспондентского пункта германской телерадиокомпании «Дойче Велле», аннулировании аккредитации всех ее сотрудников и прекращении вещания.

Также инициировано внесение СМИ в реестр иноагентов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Указывается, что это первый этап ответных мер на недружественные действия ФРГ по запрещению спутникового и иного вещания немецкоязычного телеканала «RT DE».

«Только пусть в Берлине теперь не говорят, что им не предлагали оставаться в международно-правовых рамках. Предлагали. Неоднократно и на различных уровнях. Обозначали варианты решения созданных не нами проблем. Но если германская информационно-политическая машина катком проехалась по своим обязательствам в сфере защиты свободы слова, то и нам нечего стесняться, отвечая взаимностью», – написала в своем телеграм-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В либеральной среде с печалью восприняли это известие и стали прогнозировать закрытие в Германии корпунктов всех российских СМИ.

«Тогда МИДу придется прекратить деятельность всех немецких СМИ в Москве, а не только Дойче Велле. Их больше, чем российских — в Германии», – отреагировала на их плач руководитель RT Маргарита Симоньян.

Патриоты горячо поддержали решение МИДа

«Хватит постоянно утираться и стоически терпеть унижения. Как они с нами, так и мы с ними. Добро должно быть с кулаками!», – написал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн. «Во-первых, хорошо. Хотя и запоздало. DW отстой был уже к финалу полный. Даже – неприличный. Во-вторых, а Евроньюс? Это ж одна по сути компания мракобесов и русофобов», – пишет профессор Высшей школы экономики Дмитрий Евстафьев.

Однако ряд аналитиков указывают на негативные для России последствия иноформационнй войны России и Германии.

«К сожалению, так сложилось, что именно немецкие СМИ держат пальму первенства по уровню антироссийскости в мире. Это удивительно – не американские, не британские, а именно немецкие СМИ побеждают в антироссийском забеге. Решение немецкого регулятора, запретившего вещание RT – явный признак нарушения свободы слова, потому что видно: ему не нравится то, что говорит RT. Любые ссылки на то, что по немецкому законодательству запрещены СМИ, существующие за государственный счет, это только отмазки. Все понимают, что за этим стоит большая политика. Поэтому в ответ мы услышали, что в России будет прекращена работа известного немецкого холдинга DW. Конечно, это очень негативно скажется на взаимопонимании России и Германии. Журналисты, работающие на “Немецкой волне” не являются в массе своей русофобами. Тем более, не являются ненавистниками Германии немцы, которые работают на RT. Это эксцесс исполнителя, доведенный до края. Я искренно надеюсь, что в немецко-российских отношениях восторжествует здравое рациональное зерно, и прекратится этот обмен репликами. Мы нужны друг другу. Однако пока говорят, что последуют новые действия немецкой стороны в ответ на запрет DW, и они приостановят “Петербургский диалог”. А это уже политический формат, в рамках которого встречались руководители наших стран. Таким образом, количество площадок для взаимопонимания и сотрудничества резко снижается. Это плохо, потому что с Германией мы уже воевали, и возвращаться к этому негативу не нужно никому», – сказал «ПолитНавигатору» политолог Олег Бондаренко.

Его коллега Александр Носович указывает на то, что симметричный ответ России не принес аналогичного ущерба.

«Россия потеряла от закрытия RT в Германии больше, чем приобрела от закрытия DW у себя. Германия, по сути, принесла корпункт “немецкой волны” в Москве в жертву, правильно рассчитав, что разгром своего иновещания в России – малая цена за возможность разгрома RT в ФРГ. Так что – я не считаю, что российская “мягкая сила” слаба, потому что неконкурентоспособна. Она слаба, потому что российскую “мягкую силу” громят, видя ее эффективность. В равной степени это относится к пророссийским проектам. На Украине год назад произошло невозможное: спустя семь лет после Майдана партийный рейтинг там возглавила партия кума Путина. И что? Как конкуренты ответили на этот вызов? Элементарно: взяли в руки дубину и расхреначили всю медийную инфраструктуру влияния этой партии. Сегодня она плетется в хвосте партийного рейтинга. В этом и суть. Вся Европа тогда стоя аплодировала отключениям телеканалов и блокировкам сайтов на Украине, отмахиваясь от разговоров про свободу слова как от пропаганды Кремля. Мы думаем, что играем в шахматы, а с нами играют в бои без правил. Поэтому «мягкая сила» неэффективна и не может быть эффективна до тех пор, пока перелом в отношениях России и Запада не будет достигнут другими методами», – написал Носович.