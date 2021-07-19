МИД РФ ответил либералам на истерику вокруг переговоров с талибами

Встречаясь с представителями запрещённого в РФ движения Талибан, Москва просто выполняет резолюцию Совбеза ООН.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я хотела бы коснуться темы, которая просто бушует в нашей либеральной так называемой прессе и в анонимных телеграмм-каналах – как же так Россия вдруг посмела проводить контакты с талибами. Я отвергаю какие-либо предположения, что это могли писать или говорить люди которые занимаются международными отношениями. Те, кто занимается международными отношениями, такого писать не могут», – сказала Захарова.

«Это классическая методичка, которая рассчитана на людей, которые далеки от международных отношений. Она основана на пропагандистских тезисах по простой одной причине. Да, действительно движение Талибан запрещено в нашей стране. Дело в том, что Россия неоднократно подчёркивала, что не только не поддерживает, но всячески подтверждает свою решимость в борьбе с международным терроризмом и неприятие какой-либо террористической деятельности, в том числе движения талибов.

Есть один маленький нюанс – движение талибов является частью межафганского диалога. Того самого диалога, который Совбез (ООН) призвал все страны поощрять. Мало того, возможно, для тех, кто писал эти методички и их реализовал в виде неких постов и текстов, будет откровением, но в резолюции Совета безопасности той, самой от марта 20-ого года, движение талибов заявлено именно в этом качестве», – пояснила представитель МИД РФ.

«Мы исполняем резолюцию Совбеза, мы её поддержали как страна, мы её реализуем на практике. В этом нет никакого противоречия. Это просто международное право. Вот оно такое. Его можно извращать донельзя, но факты есть факты», – резюмировала Захарова.