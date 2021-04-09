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09.04.2021, Москва, Владимир Гладков
 
Tехнологии, Дзен, Запад, Конфликт, Общество, Политика, Россия
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МИД РФ переходит на отечественные интернет-ресурсы – Захарова


Для поддержки отечественных Интернет-ресурсов МИД России начал вести трансляции в видеохостинге Rutube.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вышли в видеохостинг Rutube. Трансляция этого брифинга – это пилотный проект – сегодня ведётся, в том числе на платформе Rutube. Буквально на днях Rutube полностью обновил свой интерфейс, сделал огромный шаг вперёд к тому, чтобы стать во всех смыслах альтернативной западным видеохостингам площадкой.

Только, в отличие от известных американских платформ, он остаётся свободным от цензуры IT-монополистов, подтасовок поисковых запросов и непрозрачных алгоритмов», – сказала она.

Также Мария Захарова почеркнула, что пора уже противопоставлять монополии западных IT-гигантов не только заявления, но и конкретные действия.

«Надеюсь, что наш конкретный практический шаг в этом направлении поддержит развитие российского сегмента сети Интернет и поможет становлению нового поколения отечественных ресурсов и веб-площадок.

Для нас это действительно важно. Мы устали от цензуры, которую позволяют себе те, кто стал монополистом в сфере Интернета. Этому нужно противопоставлять уже не только заявления и требования, но и конкретные действия. Мы это сделали», – добавила представитель МИД.


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