МИД РФ переходит на отечественные интернет-ресурсы – Захарова

09.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Для поддержки отечественных Интернет-ресурсов МИД России начал вести трансляции в видеохостинге Rutube.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы вышли в видеохостинг Rutube. Трансляция этого брифинга – это пилотный проект – сегодня ведётся, в том числе на платформе Rutube. Буквально на днях Rutube полностью обновил свой интерфейс, сделал огромный шаг вперёд к тому, чтобы стать во всех смыслах альтернативной западным видеохостингам площадкой.

Только, в отличие от известных американских платформ, он остаётся свободным от цензуры IT-монополистов, подтасовок поисковых запросов и непрозрачных алгоритмов», – сказала она.

Также Мария Захарова почеркнула, что пора уже противопоставлять монополии западных IT-гигантов не только заявления, но и конкретные действия.

«Надеюсь, что наш конкретный практический шаг в этом направлении поддержит развитие российского сегмента сети Интернет и поможет становлению нового поколения отечественных ресурсов и веб-площадок.

Для нас это действительно важно. Мы устали от цензуры, которую позволяют себе те, кто стал монополистом в сфере Интернета. Этому нужно противопоставлять уже не только заявления и требования, но и конкретные действия. Мы это сделали», – добавила представитель МИД.