МИД РФ: Политика США по «Северному потоку-2» бьёт по их же союзникам

25.11.2021  21:16 (Мск), Москва,
Владимир Гладков.  
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беспредел, Газ, Германия, Дзен, ЕС, Идиотизм, Общество, Политика, Россия, Скандал, США, Труба


США производят впечатление государства, одержимого не подкреплённым логикой стремлением наложить санкции на всё, что касается «Северного потока-2».

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США производят впечатление государства, одержимого не подкреплённым логикой стремлением наложить санкции на всё, что...

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«Введенные Администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2», выглядят как проявление уже настоящей одержимости, ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию», – сказала Захарова.

Она добавила, что аргументы об исключительно коммерческом характере этого газопровода регулярно звучали, в том числе об этом прекрасно уведомлены «американские партнёры».

«Обращает на себя внимание другое – США одной рукой лицемерно возводят барьер для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны «качать» больше, чтобы сбить у себя цены. Это всё делает одна и та же страна», – отметила представитель МИД.

«Российская позиция остается неизменной. Односторонние антироссийские санкции нелегитимны, и бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США. А в случае с «Северным потоком – 2» – по непосредственным союзникам США: ЕС, Германии, как коллективно, так и индивидуально», – заключила Захарова.

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