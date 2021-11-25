МИД РФ: Политика США по «Северному потоку-2» бьёт по их же союзникам

США производят впечатление государства, одержимого не подкреплённым логикой стремлением наложить санкции на всё, что касается «Северного потока-2».

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Введенные Администрацией США очередные законодательно обусловленные санкции против компаний, связанных с «Северным потоком – 2», выглядят как проявление уже настоящей одержимости, ведь проект находится на стадии завершения подготовки к пуску в эксплуатацию», – сказала Захарова.

Она добавила, что аргументы об исключительно коммерческом характере этого газопровода регулярно звучали, в том числе об этом прекрасно уведомлены «американские партнёры».

«Обращает на себя внимание другое – США одной рукой лицемерно возводят барьер для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны «качать» больше, чтобы сбить у себя цены. Это всё делает одна и та же страна», – отметила представитель МИД.

«Российская позиция остается неизменной. Односторонние антироссийские санкции нелегитимны, и бьют не столько по нашим, сколько по интересам самих США. А в случае с «Северным потоком – 2» – по непосредственным союзникам США: ЕС, Германии, как коллективно, так и индивидуально», – заключила Захарова.