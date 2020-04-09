МИД РФ потребовал от Киева выполнить предписание ООН об отмене амнистии боевикам майдана

09.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Киев игнорирует требования ООН расследовать преступления на майдане, несмотря на то, что обещание это сделать было одним из предвыборных лозунгов нынешнего президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратили внимание на опубликованную наблюдательной миссией ООН по правам человека на Украине информационную справку – «Ответственность за убийства и насильственные смерти за время протестов на майдане»…

В частности, наблюдательная миссия пришла к выводу, что завершению уголовных дел по событиям на майдане мешает ряд хронических проблем украинской правоохранительной системы, а именно – несовершенство процедуры проведения следственных действий, нехватка ресурсов на судебные экспертизы и так далее.

Отмечено также, что некоторые фигуранты уголовных дел из числа высокопоставленных сотрудников МВД Украины не только сохраняют свои посты, но оказывают давление на нижестоящих сотрудников. Они побуждают их к отказу от дачи показаний того, что в действительности произошло в те трагические дни.

Особо подчёркивается, что принятый Верховной радой 21 февраля 2014 года закон «О недопущении преследования и наказания участников мирных протестных акций» существенно осложняет привлечение к ответственности лиц, виновных в убийствах сотрудников силовых ведомств Украины.

Наблюдательная миссия ООН рекомендовала властям Украины провести независимое объективное расследование всех без исключения убийств, разрешить пересмотр вынесенных заочно судебных приговоров, в случае задержания обвиняемых, отменить упомянутый закон об амнистии, а также обеспечить явку в суд подследственных, освобождённых из-под стражи», – сообщила Захарова.

«Внятной реакции со стороны Киева на этот документ не последовало. Созданное в ГБР Украины управление по расследованию преступлений, совершённых во время массовых протестов 2013-2014 годов, ограничилось просто кратким пресс-релизом с сухим упоминанием об ознакомлении с рекомендациями наблюдательной миссии ООН.

Это лишний раз подтверждает, что в Киеве не горят желанием пролить свет на так называемую революцию достоинства, её закулисную изнанку, и будут продолжать делать, чтобы правда никогда не стала достоянием гласности, но хочется, чтобы эти задумки не были реализованы.

Всё это делается, несмотря на то, что ещё год назад те, кто тогда боролись за власть, обещали украинским избирателям провести объективное расследование событий, повлекших для страны тяжелейшие последствия», – напомнила представитель МИДа.

«Конечно, сейчас всем не до этого, мы это очень хорошо понимаем, я имею в виду Украину и ситуацию в этой стране, но эту тему нельзя оставлять или, по крайней мере, нельзя сбрасывать со счетов. Потому что история должна знать факты, и в неё, в историю, должны быть эти факты вписаны», – подчеркнула Мария Захарова.