МИД РФ пожаловался на издевательства бандеровцев

22.02.2019, Москва, Владимир Гладков

Нападки и преследования раскольниками прихожан и священников канонической УПЦ иначе, как издевательством со стороны киевского режима, не назовёшь.

Об этом во время брифинга заявил официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине продолжается наступление на каноническую православную церковь, чуть ли не ежедневно появляются сообщения о захватах храмов УПЦ. С начала текущего года было зафиксировано более 30 подобных случаях в 11 областях. В насильственных действиях активное участие принимают разные националистические и радикальные организации, так сказать, ударное звено всего режима.

Боевики в присутствии местной администрации и полиции взламывают всё, что связано с собственностью приходов, меняют в дверях и воротах замки, священников и прихожан вышвыривают на улицу, видеокадров предостаточно. Их лишают возможности проводить соответствующие ритуалы, обряды, вообще многих не пускают в храмы. В итоге люди вынуждены совершать богослужения прямо под открытым небом в любую погоду», – рассказала Захарова.

«Иначе как издевательством назвать это нельзя. Впрочем, другого отношения к своим согражданам от киевского режима, который восхваляет на каждом углу античеловеческие деяния преступников, типа Бандеры и Шухевича, ожидать, в общем-то, не приходится», – отметила она.

«Но, видимо, и на этом киевские власти решили не останавливаться. Последнее время участились случаи вызова на профилактические беседы в СБУ священников УПЦ, где от них требуют «добровольно» присоединиться к недавно созданной по приказу Порошенко, при поддержке США и Константинопольского патриарха так называемой раскольнической православной церкви Украины.

Любые попытки клириков УПЦ рассказать миру правду о гонениях на каноническую Церковь вызывают жёсткую реакцию властей и опять же тех же самых националистически ориентированных молодчиков», – добавила Захарова.