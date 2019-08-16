МИД РФ позволяет бандеровским холуям безнаказанно русофобствовать в центре Берлина

16.08.2019, Москва, Владимир Гладков

В самом центре столицы Германии появилась растяжка цветов украинского флага с надписью «Мы защищаем свободу и территориальную целостность стран Европы, защищая свободу и территориальную целостность Украины. Владимир Путин: умерьте свои геополитические амбиции и дайте свободу всей Украине».

Пропускать такую провокацию под самым носом у своего посольства для российских дипломатов неприемлемо, тем более что, если бы появилась надпись с подобной критикой в адрес Киева, уже бы разразился скандал, подогреваемый во всех СМИ.

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Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил российский эксперт, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Удивительные события можно наблюдать в такой демократической и толерантной стране как Германия, когда в самом центре города в районе известного так называемого КПП Чарли, который до 1989 года разделял Восточный и Западный Берлин, являлся основным пунктом перехода, появляются подобного рода растяжки.

Причём, как мы понимаем, мало на чём основанные, бездоказательные, и здесь надо подчеркнуть, что, если бы что-то появилось с критикой Украины, то уж точно это бы было поводом для огромного количества публикаций в немецких СМИ.

Но не менее удивительным является тот факт, что российское посольство, российские дипломаты совершенно никак не реагируют на подобного рода провокации, которые происходят буквально в пять минутах от их офиса. Я более чем уверен, что многие из них, следуя на работу, или проезжают, или проходят это здание», – отметил эксперт.

«Так что в очередной раз можно только удивляться тому, что мы не видим, что у нас под ногами, а подобного рода вещи замечать необходимо и особенно необходимо о таких вещах говорить нашим как-бы партнёрам», – добавил Денис Денисов.

«Интересно, как бы отреагировали граждане Германии, или украинское сообщество, если бы в Берлине вывесили подобный баннер, где бы написали призыв «Остановить преступный киевский режим, убивающий мирных граждан Донбасса»?» – также задает риторический вопрос эксперт.