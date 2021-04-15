МИД РФ предостерёг Запад от подстрекательства Киева к войне

15.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Невзирая на накачивание киевского режима вооружением и поддержку странами НАТО, Россия сделает все возможное для защиты жителей Донбасса.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы призываем союзников Киева, как они себя называют, прекратить подстрекать киевский режим к кровавым губительным авантюрам путём снабжения оружием, боеприпасами, летальной продукцией военного назначения, финансирования, предоставления разведывательных данных, обучения, оказания политической поддержки.

Россия не заинтересована в раздувании гражданской войны в Донбассе и сделает всё возможное для защиты его жителей и обеспечения мира на его многострадальной земле», – сказала она.

Также Захарова отметила, что поставки вооружения на Украину странами НАТО не способствуют урегулированию конфликта в Донбассе.

«Мы считаем, что поставки странами НАТО, включая Турцию, вооружений и военной техники, в том числе и беспилотников, не способствуют мирному урегулированию конфликта в Донбасса. Гражданская война на Украине стала объектом международных усилий, целью которых является урегулирование, был разработан комплекс мер – Минские договорённости, они были разработаны и утверждены сторонами, закреплены и получили статус обязательных для исполнения, пройдя через одобрение Совбеза ООН.

Скажите, где-нибудь там написано, что для достижения мира необходимо увеличить поставки вооружения на Украину? Является ли поставка вооружения ключевым или дополнительным звеном в Минских договорённостях, где это прописано на пути достижения мира? Нет там этого не сказано», – подчеркнула она.

Далее официальный представитель МИД РФ заявила, что НАТО своими действиями поощряет милитаристские устремления киевского режима.

«Там сказаны совершенно иные, противоположные вещи – это дорожная карта для движения к миру, там ничего не сказано про вооружение, а поставки вооружения противоречат пунктам и обязательствам, которые стороны взяли на себя, и которые Киев не выполняет.

Почему же Киев предпринимает столько усилий для того, чтобы его заваливали вооружением, и не предпринимает никаких усилий для того, чтобы реализовать обязательные для себя пункты Минских договорённостей?

Поставки вооружения странами НАТО только поощряют милитаристские устремления киевского режима, и могут подтолкнуть его к решению внутреннего конфликта военным путём. Такой подход уводит киевский режим от выполнения договорённостей, причём не в другую, а в противоположную сторону», – заключила Захарова.