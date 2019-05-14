МИД РФ принял к сведению, но не стал признавать итоги украинских выборов

14.05.2019, Москва, Олег Кравцов

Завершившуюся на Украине президентскую кампанию вряд ли можно воспринимать как образец демократического, свободного и независимого волеизъявления.

Об этом в интервью «Известиям» рассказал замглавы МИД России Григорий Карасин.

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«О многочисленных нарушениях и фальсификациях говорилось в отчетах международных мониторинговых миссий, в комментариях самих участников предвыборной гонки и местных наблюдателей. Киевские власти использовали эту кампанию как очередной повод для нагнетания антироссийской истерии. Большинство кандидатов, включая действующего главу государства Петра Порошенко, взяли на вооружение оголтелую русофобскую риторику, пытаясь тем самым отвлечь внимание населения от серьезных проблем внутри страны», – отметил Карасин.

Также его попросили ответить на вопрос, признает ли Россия в итоге результаты выборов президента Украины.

«В Москве принимают к сведению результаты выборов. Жизнеспособность и эффективность нового украинского руководства будут во многом определяться его готовностью адекватно оценивать нынешние реалии и стоящие перед страной задачи, нести ответственность за принимаемые решения, включая урегулирование кризиса в Донбассе на основе Минских соглашений», – сказал дипломат.

При этом он признал, что сегодня трудно говорить о перспективах внутриукраинского урегулирования, поскольку после смены власти в Киеве прошло слишком мало времени. Также собеседник издания обратил внимание, что заявления, который делают победивший на выборах, но еще не вступивший в должность новый президент Владимир Зеленский или члены его команды, порой носят противоречивый характер и не дают реального представления о политической программе.

Кроме того, замглавы МИД РФ добавил, что главный залог прогресса на пути к установлению мира на Украине – это прямой диалог Киева с Донбассом.