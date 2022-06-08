МИД РФ привел доказательства нацистской сути киевского режима

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Проводимая Киевом в отношении своих граждан практика деления на «правильных» и «неправильных», «хороших» и «нехороших» распространилась и на российских военнопленных.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С большой обеспокоенностью восприняли заявление министра юстиции Украины Дениса Малюськи о создании на Западе Украины специального лагеря для российских военнопленных, обмен которых на украинских считается «маловероятным». Не понимаю, как в одних и тех же головах умещаются одни и те же тезисы. С одной стороны, они говорят, что никаких нацистов там нет и никакой человеконенавистнической логике они не подвержены, с другой стороны, они говорят о создании спецлагерей для людей, которых не собираются ни на кого менять. Это где такое в истории было видано? Мы знаем, где. Именно об этом мы говорим много лет. Что идеи свои киевский режим и те, кто за ним стоит, черпают в уже отработанной мировой истории первой трети ХХ века. Европа. Нацизм и фашизм. Это новое слово в понимании того, как делить и сегрегировать людей. Мы этого видели немало на Украине. Теперь будут делить на «хороших» и «нехороших» военнослужащих?» – сказала Захарова.

При этом она добавила, что к российским военнопленным до сих пор не допущен Красный Крест, в отличие от мест содержания украинских в Еленовке ДНР.