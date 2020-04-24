МИД РФ призвал Киев не тратить силы на «бомбардировку нотами протеста»

24.04.2020, Киев, Максим Карпенко

Россия вернула Украине ноты протеста, в которых официальный Киев требовал разъяснить ситуацию по раскопкам в Крыму, а также коронавирусу на полуострове и в Донбассе.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Захаровой, украинской власти пора перестать пачкать бумагу – вопрос Крыма закрыт и направлять по этому поводу ноты бессмысленно, а с Донбассом Украина может поговорить напрямую.

«Подобные шаги украинской дипломатии не перестают удивлять. В то время, когда в стране свирепствует пандемия, а в Чернобыле бушуют пожары, когда российские самолеты вывозят из третьих стран украинских граждан, а российские дипломаты помогают им вернуться на родину, в это время МИД Украины направляет все силы на бомбардировку «государства-агрессора», как они нас называют, грозными нотами протеста.

Обращаюсь к украинским коллегам, МИД Украины: экономьте на бумаге. Создается ощущение, что киевские власти живут в параллельной реальности. Сначала отрезают Крым от воды и электричества, вводят блокаду Донбасса, а затем требуют отчета о том, как Россия защищает жителей этих регионов от коронавирусной инфекции.

Напоминаем, что Киев имеет возможность прямого диалога с Донецком и Луганском, если украинские власти действительно озабочены судьбой и здоровьем проживающих там людей. Россия не является стороной конфликта на юго-востоке Украины и не осуществляет контроль над территорией Донбасса», – заявила Захарова.