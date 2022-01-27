МИД РФ призвал Майю Санду не перевирать историю приднестровского конфликта

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Кишинёв, не отваживаясь на прямые переговоры с Тирасполем, намеренно искажает историю войны в Приднестровье, чтобы попытаться обвинить во всём Москву.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявил представитель МИД РФ Алексей Зайцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В интервью румынскому телеканалу Майя Санду сказала, что на приднестровскую войну, которая, по её выражению, была попыткой остановить процесс получения независимости Республикой Молдова, людей направляла Россия. Как такие слова соотносятся с заявлениями молдавского руководства о готовности к прагматичному диалогу с Россией?» – спросил журналист.

В ответ представитель МИД подчеркнул, что нападки со стороны Кишинёва на Россию, которая является гарантом и посредником в процессе приднестровского урегулирования, – не выдерживают никакой критики.

«Общеизвестно, что российские войска туда не «направлялись»: 14-я армия находилась в регионе со времен Советского Союза и стала той силой, которая остановила массовое кровопролитие. В настоящее время российские миротворцы продолжают обеспечивать мир на берегах Днестра. В этом контексте едва ли уместно говорить о том, что ключом к решению приднестровской проблемы является вопрос пребывания в регионе российских войск», – сказал Зайцев.

Также он призвал молдавскую сторону осторожнее относиться к историческим фактам.

«Призываем Санду и других молдавских партнёров отказаться от далеких от реальности «исторических экскурсов» и сосредоточиться на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений. В том числе, искусственно создаваемых Кишиневом проблем. И на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования», – заключил представитель МИД.