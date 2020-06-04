МИД РФ призвал Вашингтон и Брюссель унять своих косовских марионеток

04.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Решение так называемого косовского правительства о запрете на ввоз товаров, в сопроводительной документации которых не указана республика Косово, наносит вред всем жителям региона, независимо от их этнической принадлежности.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тема – антисербские шаги косовских «властей». С 1 июня по решению косовского и.о. так называемого премьер-министра запрещён ввоз товаров, в сопроводительной документации которых не указана республика Косово. В результате туда прекратились поставки грузов, в том числе – жизненно необходимых из остальной части Сербии.

Белград правомерно не признаёт это наименование, справедливо ссылаясь на международное право, на резолюцию Совбеза ООН 12/44. Данный антисербский дискриминационный шаг Приштины также противоречит договорённостям, которые были достигнуты в ходе диалога при посредничестве ЕС, согласно которым данные документы должны оформляться в статусно нейтральном ключе», – заявила Захарова.

«Мы считаем такое поведение недопустимым, потому что оно наносит вред всем жителям Косово, независимо от их этнической принадлежности и идущим в разрез с обязательствами, зафиксированными при международном участии. Призываем, в том числе и покровителей Приштины, прежде всего, Вашингтон и Брюссель добиться отмены упомянутых мер, которые квалифицированы как деструктивные», – добавила представитель МИД РФ.