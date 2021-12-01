МИД РФ призывает осторожнее планировать поездки за границу

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Из-за появления нового штамма коронавируса многие граждане РФ снова оказались заперты в других государствах, которые объявили о закрытии границ.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Новый выявленный штамм коронавируса повлёк принятие экстренных мер в различных странах мира, которые стали причиной частичного обрыва транспортных и логистических связей. Отменяются рейсы, закрываются границы, частично вводятся локдауны. Это сказывается на возможности граждан России вернуться на территорию нашей страны. На сегодняшний момент наше посольство и генконсульство на территории ЮАР занимается содействием российским туристам, в том числе и тем, кто решил провести на территории ЮАР свой отпуск и отдохнуть, для возвращения на родину», – отметила Захарова.

«Ситуация крайне непростая в связи с тем, что отменяются рейсы, многие из них уже отменены. Наши дипломаты и представители загранучреждений на территории ЮАР делают всё необходимое для того, чтобы граждане нашей страны смогли вернуться домой», – сказала Захарова.

Она подчеркнула, что заранее невозможно предугадать, в какой из стран мира объявят локдаун и закроют границы.

«В связи с этим вопрос, связанный с планированием выезда за рубеж, должен быть сопряжён с ответственностью за возможное подобное развитие событий. Убедительно просим – при выезде за рубеж планировать с учётом эпидемиологической ситуации и маршрут, и возможность находиться на территории зарубежного государства, если всё-таки там будет введён локдаун или отменены рейсы», – добавила дипломат.

Она добавила, что следить за свежей информацией возможно с помощью приложения «Зарубежный помощник», которое работает на всех современных гаджетах и платформах.