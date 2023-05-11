МИД РФ призывает россиян обращаться в ЕСПЧ, решения которого Россия не выполняет

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Россияне по-прежнему могут обращаться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), если они хотят пожаловаться не на Россию, а на другие государства.

Об этом сегодня на 11-м Петербургском международном юридическом форуме заявил директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если речь идет о нарушении прав граждан РФ или соотечественников в странах-членах Совета Европы, то не следует забывать о том, что у них есть возможность обращаться в тот же ЕСПЧ. Речь-то не идет о том, что они жалуются на РФ, которая перестала быть членом Совета Европы и не является участником европейской конвенции по правам человека. Те государства, которые совершают нарушения в отношении наших соотечественников и граждан, на них можно жаловаться», – сказал Лукьянцев.

По его словам, есть положительные примеры, когда договорные органы по правам человека прислушиваются к жалобам россиян и соотечественников.

«Есть примеры, когда это происходит и в случае с ЕСПЧ. Их не так много из-за того, что не так много обращения поступает, потому что все думают, если ты гражданин России, ты полностью утратил возможность жаловаться в ЕСПЧ. Это не так. Хотел бы призвать тех, кто пострадал, воспользоваться соответствующими возможностями», – сказал Лукьянцев.

Он также призвал россиян самостоятельно, не прибегая к помощи МИДа, писать письма в международные правозащитные институты и структуры: договорные органы ООН по правам человека, верховным комиссарам ООН и ОБСЕ.

Россия перестала быть стороной Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ) с 16 сентября 2022 года, таким образом, она также вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ.