31.08.2018, Москва, Владимир Гладков
 
Война, Донбасс, Минский процесс, Россия, Украина
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МИД РФ прокомментировал убийство Захарченко: «В Киеве решили перейти к сценарию кровавой бойни»



Методы украинского режима не оставляют сомнений в причастности Киева к покушению на главу ДНР Александра Захарченко.

Об этом в комментарии «RT» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть все основания полагать, что за его убийством стоит киевский режим, который не раз использовал подобные методы устранения инакомыслящих и неугодных. Вместо выполнения Минских договорённостей и поиска путей урегулирования внутреннего конфликта, киевская партия войны реализует террористический сценарий, усугубляя и без того сложную обстановку в регионе. Не выполнив обещания о мире, видимо, решили перейти к кровавой бойне», – заявила Захарова.

«Мировое сообщество должно потребовать, а учитывая марионеточность политической системы Украины – и проконтролировать проведение беспристрастного расследования этого преступления, совершённого на глазах у мирных граждан», – добавила представитель МИД РФ.

Также отметим, что, по информации депутата Народного Совета ДНР Владислава Бердичевского, на данный момент в стране объявлено чрезвычайное положение, выезд из Республики закрыт.

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