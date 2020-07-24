МИД РФ разоблачает: США резко полюбили экстремистов

24.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Американские исследователи сознательно используют политику двойных стандартов по отношении к России, перекручивая факты и пытаясь демонизировать Москву.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обратили внимание на выпущенный 17 июля очередной доклад Комиссии по международной религиозной свободе при Конгрессе США. Он традиционно изобилует русофобскими доводами и предвзятыми оценками ситуации в нашей стране.

В этот раз авторы этого так называемого исследования решили сосредоточиться на якобы чрезмерно жёстком российском законодательстве, ущемляющем, по их версии, права и интересы различных религиозных движений. Какие примеры они привели: «Свидетелей Иеговы» и также организации «Хизб ут-Тахрир», – сообщила Захарова.

«По поводу «Свидетелей Иеговы»: возможно в США просто не в курсе, но хотела бы обратить внимание партнёров на то, что недавно в Швейцарии вступило в силу судебное решение. Изначально оно было вынесено в июле 2019 года. Исходя из этого решения признано применение местной организацией «Свидетелей Иеговы» методов, нарушающих основополагающие права человека», – добавила представитель МИД.

По её словам, речь идёт о практике бойкота лиц, решивших покинуть секту или не соблюдать её указания со стороны близких и родственников, в том числе о практике бойкота детей, о психологическом, социальном давлении на инакомыслящих с использованием различного рода манипулятивных способов воздействия на сознание, наказания, о безнаказанных случаях сексуального насилия.

«Фактический отказ членам секты в праве на свободу мнения и совести тоже привлёк внимание швейцарской Фемиды», – отметила Захарова.

Касательно «Хизб ут-Тахрира», она напомнила, что это международная террористическая организация, с чем ещё 10 лет назад фактически были согласны в США.

«Её деятельность запрещена и преследуется не только на территории России, но и в большинстве арабских и европейских стран. Ещё недавно Госдеп США в своих докладах сам же характеризовал данную организацию как способствующую распространению экстремистских настроений среди мусульман.

С этим всем можно ознакомиться в Страновом докладе о терроризме за 2009 год. Прошло десять лет, мнение США изменилось на противоположное. Это с ними часто бывает. В этой связи забота наших заокеанских партнеров об их судьбе вызывает немалое удивление», – добавила представитель МИД.

«Возвращаясь к «Свидетелям Иеговы»: Россия неизменна в своей позиции. Любые работающие на территории нашей страны неправительственные организации, в том числе религиозного толка, должны уважать и соблюдать российское законодательство. К сожалению, представители данной структуры продолжают открыто выступать с призывами не выполнять законы РФ. С нашей точки зрения – это недопустимо», – подчеркнула Захарова.