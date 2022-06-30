МИД РФ решительно обострил вопрос американской биологической угрозы миру

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Россия направит запрос по поводу американских биолабораторий на Украине всем странам-подписантам Конвенции по нераспространению биологического и токсинного оружия.

Об этом сегодня в Минске заявил министр иностранных дел РФ на совместной пресс-конференции со своим белорусским коллегой Владимиром Макеем, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы особое внимание уделили биологической безопасности. У нас единое мнение, что деятельность американцев на постсоветском пространстве весьма и весьма опасна и не транспарентна. О рисках, которые она в себе несет, свидетельствуют обнаруженные на Украине биолаборатории Пентагона. Мы эта факты вскрыли и, не получив ответа от американцев, начали процесс, который предусмотрен конвенцией по биологическому и токсинному оружию. Мы направили запрос в страны-члены этого важного международного договора. Мы видим угрозы для нациоанльной безопасности наших стран и нежелание США обеспечить транспарентность своей военно-биологической деятельности во многих странах вокруг РФ и Белоруссии. У нас есть договоренность в рамках ОДКБ наладить тесное сотрудничество в этих вопросах в рамках противодействия попыткам кулуарно продвигать такие проекты», – сказал Лавров.