МИД РФ шокирован выходкой президента Грузии

22.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Российское внешнеполитическое ведомство порекомендовало своим гражданам отказаться от посещения Грузии именно после заявления президента страны Саломе Зурабишвили, назвавшей Россию «врагом» и «оккупантом» после устроенных грузинскими радикалами беспорядков в Тбилиси,

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это грязнейшая и грубейшая провокация, которая была состряпана на коленях, было мобилизовано огромное количество людей, все шло под руку: фейки, дезинформация, откровенная ложь, подстрекательство. Вывели на улицу пожилых, молодых людей, всех. Людям рассказали о том, что это приехали чуть ли не захватчики, что это приехали люди, которые чуть ли не лично стреляли в грузин. Это вранье и дезинформация. Цель – дестабилизация ситуации в Грузии, политические баталии, борьба за власть, передел этого государства в очередной раз.

Несмотря на то, что каждый народ имеет право на самоопределение в своей внутриполитической жизни, это касается и нас. Какое количество беженцев мы приняли в 90-е годы из Грузии. На каком основании, по какому праву безграмотная молодежь выходит с плакатами.

Выжидаем реакцию руководства Грузии, в этот момент президент Грузии должна была выйти и сказать, что она, как президент, властью, данной ей народом, лично гарантирует, что это безобразие прекратится, что каждый человек, который приезжает в ее страну, будет гарантирован, что не станет жертвой насилия, осудить произошедшее, назвать вещи своими именами.

Но вместо этого она выходит и говорит, что Россия агрессор. При чем здесь Россия? Рекомендации, которые были даны российским гражданам не посещать Грузию, были даны именно и только после слов грузинского президента, которая не дала никаких гарантий безопасности россиян в этой стране», – пояснила дипломат.

Бывший депутат парламента Грузии, директор Института стратегии и управления Петре Мамрадзе также отметил, что произошедший в Тбилиси инцидент является серьезным «проколом» грузинских властей, не сумевших совладать с провокацией, устроенной радикалами экс-президента Михаила Саакашвили.

«Это политический идотизм наших «мечтателей», правящей группировки «Мечта», которая совершенно не умеет управлять политическим процессом, и чисто получает ровно обратное тому, к чему стремится. Это не первый раз. И это, конечно же, нацисты Саакашвили, те самые «патриоты», тут же раскрутили, как могли.

Хочу сказать, что группа людей, которая атаковала парламент и избивала полицейских, это была маленькая группа, их несколько десятков человек, одни и те же, а большая часть демонстрантов отмежевались полностью, и об этом писали в сетях.

Вот такая ситуация, когда пригласили российскую делегацию, упросили, привезли, Грузия давно является членом Межпарламентской ассамблеи православия, и вот такое получилось, хотя думали «мечтатели», что все будет самым замечательным образом. Вот, пожалуйста, получили», – резюмировал политик.