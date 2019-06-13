13.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Политика, Россия, США
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МИД РФ: США нанесли удар по ключевому положению акта Россия- НАТО

МИД РФ “с сожалением” воспринял решение Вашингтона и Варшавы о размещении в Польше усиленного контингента армии США, о чем уже сообщал ПолитНавигатор.

Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства России.

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“Считаем, что тем самым нанесен сильный удар по одному из ключевых положений Основополагающего акта Россия – НАТО 1997 г., в соответствии с которым альянс отказался от осуществления дополнительного постоянного размещения на территории новых государств-членов «существенных боевых сил», – говорится в документе.

В ведомстве Сергея Лаврова считают, что “впервые складывается ситуация, когда на основе двусторонних договорённостей с отдельными «привилегированными» союзниками США идут в обход обязательств, которые они приняли на себя в рамках НАТО”.

Таким образом в Европе появляется новый фактор военно-политической напряженности, уверены в российском МИД.

По мнению российских дипломатов, “дальнейшее опасное наращивание военных потенциалов на континенте осуществляется Вашингтоном без оглядки на обязательства в рамках многосторонних инструментов, а теперь – и без оглядки на европейских союзников”.

Россия не может не учитывать этого в своем оборонном планировании и в практической деятельности, резюмируют в МИД.

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