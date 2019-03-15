МИД РФ требует от ОБСЕ публикации доклада о гражданских жертвах в Донбассе

15.03.2019, Москва, Владимир Гладков

Из-за информационной блокады со стороны Киева республик Донбасса, европейские политики и представители общественных организаций имеют возможность получать информацию о ЛДНР только из отчётов ОБСЕ.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«В последнее время многие европейские политики, парламентарии и представители международных организаций проявляют интерес к посещению отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако украинские власти препятствуют таким поездкам, мотивируя это в том числе условиями безопасности. При этом они вовсю показательно возят зарубежных гостей к той стороне линии соприкосновения, которая контролируется ВСУ. То же самое относится и к представителям СМИ: на территории ДНР и ЛНР они давно не появляются», – заявила Захарова.

По её словам, единственный источник информации международного сообщества о ситуации в ЛДНР – это доклады СММ ОБСЕ.

«Такая монополия, при всем уважении к этой структуре, не способствует объективности. Мы, например, давно добиваемся от ОБСЕ публикации тематического доклада о гражданских жертвах конфликта в Донбассе, начиная с 2014 года. Уверены, что данные в миссии есть, однако, к сожалению, эта структура предпочитает выпускать отчеты по тендерным и другим вопросам», – подчеркнула Захарова.

«Все препятствия, которые киевский режим чинит тем, кто хочет посетить отдельные районы Донецкой и Луганской областей, приводят к тому, что истинная ситуация в ДНР и ЛНР остается за кадром. По сути, мы наблюдаем еще одно проявление блокады Донбасса, саботажа выполнения комплекса мер и попытки скрыть реальное положение дел в регионе, где много лет из-за продолжающегося конфликта гибнут мирные люди», – добавила она.

Захарова также призывала стороны конфликта – Киев, Донецк и Луганск – обеспечить условия не только для работы ОБСЕ по обе стороны линии соприкосновения, но и для посещения региона иностранными политиками, парламентариями, представителями международных организаций и СМИ.

«Уверены, что это будет способствовать получению подлинной картины о ситуации «на земле» и ходе выполнения минского комплекса мер», – подытожила представитель МИД.