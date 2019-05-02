МИД РФ требует ответственности для организаторов одесской бойни

02.05.2019, Москва, Владимир Гладков

В Департаменте информации и печати МИД России дали комментарий в связи с пятилетней годовщиной трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Сообщение было опубликовано на официальном сайте МИД РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пять лет прошло с момента кровавых событий 2 мая 2014 года, когда в результате бесчинств украинских радикалов в одесском Доме профсоюзов были заживо сожжены не менее 50 и пострадали сотни ни в чем не повинных людей. Эта леденящая душу трагедия, которая потрясла весь цивилизованный мир, стала следствием политики украинских националистических сил, дорвавшихся до власти в результате государственного переворота.

Спустя годы после этого отвратительного преступления его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. Несмотря на призывы международных организаций и правозащитных НПО провести тщательное расследование, в Киеве упорно его тормозят. Все это позволяет говорить о причастности руководства Украины к тем ужасным событиям. Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков», – говорится в сообщении.

Также в министерстве отметили циничность курирующего Украину Запада, закрывающего глаза на преступную политику киевского режима, и выразили надежду, что в скорейшем времени все преступления будут расследованы, а виновные – наказаны.

«Обет молчания хранят и западные кураторы Киева. Им явно невыгодно признать, что под их опекой «у руля» страны стоят силы, у которых руки по локоть в крови. Вместо того, чтобы реально потребовать от украинских властей найти и наказать виновных в зверских преступлениях в Доме профсоюзов, на протяжении пяти лет мы слышим от западных партнеров лишь рассуждения о демократичности их подопечных.

Отдавая дань памяти жертвам одесской бойни, не теряем надежды, что на Украине все-таки будут созданы условия, при которых власти этой страны найдут в себе силы провести объективное и беспристрастное расследование событий 2 мая 2014 года, по итогам которого все причастные к ним лица понесут, наконец, заслуженное наказание», – добавили в МИД РФ.