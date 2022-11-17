МИД РФ: У Зеленского условия – у нас позиция

17.11.2022  20:18 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Условия, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский к мирным переговорам, неприемлемы для России и отражают нежелание Киева вести переговоры.

Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, передает корреспондент «ПоитНавигатора».

Условия, которые выдвинул президент Украины Владимир Зеленский к мирным переговорам, неприемлемы для России и...

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«Переговорная позиция неоднократно формулировалась нашим руководством. Мы не против переговоров с Украиной, но чем дольше процесс не ведения переговоров затягивается, тем сложнее будет выходить на договоренности. В последние дни много спекуляций насчет того, существуют ли предварительные условия. Выходить на переговоры, имея перед собой предварительные условия контрпродуктивно. Это значит, люди не хотят результата.

Это то, что мы видим у Киева. Они не хотят переговоров, поэтому выдвигают предварительные условия. Но одно дело – предварительные условия, а другое дело позиция. Позиция, обеспечивающая нашу территориальную целостность в составе всех субъектов, которые в последнее время были приняты в РФ, при которой надо закрепить через дипломатические инструменты фиксацию целей, стоящих перед СВО, незыблема. Мы должны ее реализовать в ходе переговоров», – сказал Рябков.

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