МИД РФ указал на грубое нарушение косовскими сепаратистами своих обязательств

Владимир Гладков )

Косовские сепаратисты, направив свой спецназ в населенные сербами районы Косово и Метохии, грубо нарушили все свои обязательства по брюссельскому процессу.

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Об этом на брифинге заявил заместитель официального представителя МИД РФ Алексей Зайцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отвечая на вопрос о том, как в МИД видят долгосрочное решение кризиса на севере Косово, возникшего по поводу права на использование автомобильных номеров, дипломат напомнил, что между Белградом и Приштиной 14 сентября 2016 года было подписано соглашение, проистекающее из соглашения о свободе передвижения 2011 года.

Зайцев также добавил, что в документе чётко зафиксировано, что косовская сторона продлит действие регистрационных номеров Сербии на пять лет, после чего стороны вновь обсудят данный вопрос при посредничестве ЕС в случае необходимости.

«Понятно, что обсуждения должны вестись за столом переговоров, с участием уполномоченных представителей сторон. Вместо этого приштинские власти направили в районы Косово, населенные сербами, свой спецназ в попытке навязать устраивающие их решения», – подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства РФ.

«Таким образом налицо прямое, грубое и циничное нарушение косовскими албанцами своих обязательств в условиях незавершенности правового процесса, призванного урегулировать проблему свободы передвижения», – подытожил Зайцев.