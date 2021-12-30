МИД РФ: Украина превратилась в неуправляемое государство

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Новости Украины

Украина вышла из-под контроля собственного населения – страна разобщена, а все, что выходит из-под пера президентского офиса, угрожает безопасности как самой Украины, так и ее жителей.

Об этом на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все, что выходит из-под пера, как это называется, офис президента, структура у них называется, – все, что сейчас появляется и штампует киевским режимом, непосредственно и прямо угрожает государственности Украины. И это не какие-то оторванные от действительности слова – это факт», – считает дипломат.

«Потому что разобщенность украинского народа уже достигла каких-то катастрофических масштабов. Нерешенность проблем становится уже хронической, они усугубляются, эти проблемы во всех сферах жизни. Речь идет не о неком политическом недовольстве электоратом, снижении рейтингов или дискуссиях в обществе – речь идет о том, что страна Украина стала неуправляемой для народа, общества и элит этой страны, а это конечно угроза национальной безопасности государства», – заявила Захарова.