МИД РФ уличил США в незнании собственных законов

17.07.2020, Москва, Владимир Гладков

Вашингтон в попытках защитить свои конъюнктурные экономические интересы фактически перешел на риторику времён «холодной войны».

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С удивительным упорством в Вашингтоне продолжают доказывать миру то, что стало аксиомой – факт того, что кроме санкций у США не осталось иных аргументов в международной повестке. То, что в фокусе попыток оказать нажимные действия весьма часто оказывается буквально все, что ассоциируется с Россией, – это уже давно не новость. Достается при этом и собственным союзникам США в Европе.

На этот раз сам руководитель Госдепартамента объявил о корректировках в публикуемых ведомством разъяснениях по применению статьи 232 закона 2017 г. «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Теперь, как было объяснено Госдепартаментом, действие этого закона все-таки будет распространяться на газопроводные проекты, в частности, «Северный поток-2» и вторую ветку «Турецкого потока». Также озвучены угрозы применения всего набора репрессивных мер в случае, если т.н. «нарушители» все-таки будут в них участвовать», – заявила Захарова.

При этом она отметила, что в последнее время интервью Госсекретаря США М.Помпео, где он затрагивает подобные темы, всё больше напоминают художественные фильмы времён «холодной войны».

«Общеизвестный факт, что речь в указанных случаях идет о сугубо коммерческих проектах. Об этом неоднократно говорили американцам мы, европейские партнеры – с цифрами, фактами и расчетами на руках.

Возникает в данном случае закономерный вопрос, а читали ли в Госдепе тот самый закон, непосредственно статью 232? Мы читали. Так бывало не раз, когда мы именно с этой трибуны рассказывали американским партнерам о деталях тех самых международных договоренностей и их внутренних законодательных актах, на которые они ссылаются. Повторим фокус.

В статье 232, о которой говорил Госсекретарь США М.Помпео, указано, что президент США может вводить санкции только «по согласованию с союзниками». Любопытно, а такие решения с кем-то согласовывались? Может быть, с Берлином, хотя там, мне кажется, только ленивый не обозначил свое негативное отношение к неким гипотетическим американским санкциям против немецких компаний? К реакции Берлина мы сегодня еще вернемся.

Еще раз хотела бы задать этот вопрос: до конца ли прочитали тот самый закон, на который ссылался Госдеп и его непосредственный руководитель», – сказала представитель МИД.

Она выразила полную уверенность, что США лишь преследуют здесь собственные конъюнктурные экономические интересы в стремлении закрепиться в Европе в качестве поставщика углеводородов, и для американцев – все средства хороши.

«Нет ничего, что не использовал бы Вашингтон для достижения этой цели. При этом там не могли не понимать, что их дорогостоящий газ будут покупать, видимо, только «из-под палки». В попытке убедить в своей «правоте», видимо, задействовали буквально все, что только приходило на ум, в том числе избитую формулировку о необходимости таким образом защищать своих европейских друзей от «агрессивной России». Это любимая наша цитата. Еще раз хотели бы подчеркнуть, что столь жесткие заявления Госсекретаря неприемлемы. Перечитайте, пожалуйста, еще раз статью 232», – призвала Захарова.

Также она озвучила реакцию Берлина, процитировав заявление МИД ФРГ:

«США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, угрожая санкциями против проекта «Северный поток 2». Германия считает необходимым выработать общий подход по санкционной политике в отношении России, действия Вашингтона это осложняют…Своим заявлением о мерах, которые также угрожают европейским предприятиям санкциями, правительство США пренебрегает правом и суверенитетом Европы самостоятельно решать, как и откуда мы получаем энергию. Европейская энергетическая политика формируется в Европе, а не в Вашингтоне. Мы отвергаем экстерриториальные санкции».

«В общем-то, с этой фразой невозможно не согласиться. Есть только одно «но»: возможно, проблема в том, что её начали произносить только сейчас, возможно, нужно было бы оперировать подобными тезисами чуть раньше», – прокомментировала заявление немецких коллег представитель МИД РФ.