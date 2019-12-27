МИД РФ: В нынешних условиях политическое урегулирование приднестровского конфликта невозможно

27.12.2019, Москва, Елена Острякова

Минувший год был «на редкость малоплодотворным» для процесса переговоров по приднестровскому урегулированию.

Об этом в опубликованном сегодня интервью ТАСС заявил посол по особым поручениям МИД РФ, представитель России в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию Сергей Губарев, передает корреспонедет «ПолитНавигатора».

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«Сократилось число встреч рабочих групп, а главное — субстантивное наполнение экспертных дискуссий, то есть, происходило определенное топтание на месте. По некоторым вопросам наблюдается регресс.

Например, в части использования приднестровцами нейтральных номерных знаков. Еще один пример: на встрече в Братиславе подробно и очень предметно обсуждался вопрос запуска троллейбусной линии из Бендер в Варницу. Однако в последние недели слово «троллейбус» исчезло из лексикона как представителей Кишинева, так и представителей Тирасполя.

Это, на мой взгляд, как раз является яркой демонстрацией того, как стороны откатились к состоянию 2015 года, когда никаких двусторонних контактов толком и не было», – констатировал Губарев.

По его словам, продолжается процесс оборудования молдавских таможенных постов вдоль линии границы Украины с Приднестровьем, что может повлечь за собой серьезные проблемы в обеспечении Приднестровья продовольствием и медикаментами.

«Этот процесс не остановлен. 1 февраля должна начаться новая фаза. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Приднестровцев это по-прежнему сильно беспокоит.

Они усматривают в этом существенный ущерб для своей экономики, потому что сохраняются разногласия между Кишиневом и Тирасполем относительно номенклатуры импортируемых Приднестровьем лекарственных препаратов, поставок продовольственных товаров, горюче-смазочных материалов и т.п.», – пояснил Губарев.

Он полагает, что переходить к политическому урегулированию приднестровского конфликта пока безответственно.

«Пока существуют два документа, а именно молдавский закон 2005 года о статусе населенных пунктов на левом берегу Днестра и итоги референдума 2006 года, который прошел в Приднестровье, говорить об обсуждении политического статуса явно преждевременно.

Эти два документа обозначают две диаметрально противоположные точки в подходах к решению приднестровской проблемы.

С одной стороны, это такая, мягко говоря, не слишком широкая автономия, а с другой — полная независимость и международная правосубъектность с последующим вхождением в состав РФ», – резюмировал дипломат.