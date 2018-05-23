23.05.2018, Москва, Елена Острякова
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ЕС, Преследования журналистов, Россия, Скандал, СМИ, Украина

МИД РФ в очередной раз осудил Латвию за ущемление российских СМИ


Латвия продолжает «закручивать гайки в борьбе с распространением кремлевской пропаганды», передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня журналистам сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

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«Латвийские законодатели обратились в адрес национального совета с требованием более активно использовать право регулятора в отношении вещания тех телеканалов, в программах которых были выявлены нарушения. Со всей очевидностью речь идет о дальнейших ограничительных мерах в отношении российских телеканалов. Данная инициатива ударит по значительной русскоговорящей аудитории Латвии», – сказала Захарова.

Она напомнила, что в январе из Латвии были депортированы корреспонденты телеканалов ТВЦ, ВГТРК, а впрошлом году – приостановлено вещание ТВЦ и РТР «Планета». Кабельное телевидение, которое решилось нарушить этот запрет было оштрафовано на 150 тыс евро.

«Власти прибалтийских республик продолжают придерживаться курса на ущемление российских СМИ и борьбу с ними, что нацелено на попрание прав русского населения. Напоминаем, что профильные международные организации неоднократно осуждали тактику подобных запретов и ограничений», – сказала Захарова.

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