МИД РФ в очередной раз погрозил Киеву пальчиком

13.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Киеву не сойдут с рук постоянные нападки на российские дипломатические учреждения и их сотрудников.

Об этом на сегодняшнем брифинге в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она подчеркнула, что террором в отношении российских дипломатов Киев нарушает международное право и открывает путь к ответным действиям со стороны РФ.

«Продолжает свою работу сайт «Миротворец». В Киеве просто игнорируют требования международной общественности закрыть упомянутый ресурс, который в массовом сознании прочно стал ассоциироваться со списками смерти. Недавно в его базу были внесены два работающих на Украине российских дипломата. Это ставит под угрозу их безопасность”, – сказала представитель российского МИДа.

Она также призвала украинские власти строго выполнять положения Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года в части, касающейся сотрудников дипломатических и консульских представительств.

“Мы не просто делаем эти предупреждения, у нас есть возможность отвечать на подобные вещи. И это, я хочу сказать, будет сделано, если в отношении российских дипломатических представительств, в отношении российских дипломатов не будут приняты соответствующие меры по обеспечению их безопасности. В Киеве должны понимать, что они заигрались и что все, что делается в отношении российских дипломатических представительств и российских дипломатических сотрудников, просто так с рук им не сойдет», – заявила Захарова.