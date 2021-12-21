МИД РФ: Время полутонов и веры Западу на слово прошло

21.12.2021  14:40 (Мск), Москва,
Олег Кравцов.  
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Дзен, НАТО, Политика, Россия


Если продолжит курс на конфронтацию и давление в отношении России, то Москва начнет нейтрализацию этих угроз.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос, что он имел в виду, предупреждая о «военно-технической альтернативе», если НАТО не примет предложения Москвы по гарантиям безопасности.

Если продолжит курс на конфронтацию и давление в отношении России, то Москва начнет нейтрализацию...

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«Если наши озабоченности игнорируются, а страны НАТО не готовы пойти по пути военной сдержанности, то, разумеется, нам придется отвечать теми средствами, что у нас есть. Иного не дано. Если появляются какие-то варианты, которые могут использоваться даже не с точки зрения применения силы, а хотя бы проекции силы, то есть военный потенциал используется как средство экономического или политического давления, то, разумеется, такая ситуация Россию никогда не устроит, и мы будет находить способы для нейтрализации этих угроз», – сказал дипломат.

Он объяснил, что имеется в виду под нейтрализацией угроз.

«Если, например, на территории стран НАТО появятся ударные средства, которые будут способны достигать в течение нескольких минут наших центров управления, то мы будем вынуждены создать адекватную ситуацию для наших партнеров», – подчеркнул замминистра.

При этом он не считает такую позицию ультимативной.

«Наши предложения очень понятны. Время полутонов, веры на слово – они прошли. Ситуация настолько серьезна, что потребовала именно таких шагов, когда необходим принципиальный разговор глаза в глаза», – резюмировал Грушко.

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