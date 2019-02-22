МИД РФ всыпал Волкеру за глупость с Минскими договоренностями

22.02.2019, Москва, Владимир Гладков

В США развязали кампанию по дискредитации России, обвиняя Москву в нарушениях договорённостей, к которым она не имеет отношения.

Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К очередной годовщине подписания Минских договорённостей спецпредставитель США по украинскому урегулированию господин Волкер, который вообще не имеет никакого отношения ни к истории выработки этого пакета документов, ни к реализации, не входит ни в какие группы, то есть человек абсолютно отстранённый, недавно назначенный, но, видимо, чувствующий в себе большой потенциал и творческую энергию. Он опубликовал некую таблицу, призванную продемонстрировать то, как Россия не выполняет свои обязательства по Минским договорённостям. Знаете, глупость – это плохо, но ещё хуже глупости – глупость с инициативой.

Если бы господин Волкер просто положил перед собой предмет, о котором написал, он бы понял, что про Россию там в общем-то и не сказано. Там сказано об обязательствах сторон, а именно – Киева, а с другой стороны – Донецка и Луганска», – заявила Захарова.

Также она обратила внимание на то, что в США запустили целый интернет-ресурс, в котором говорится о невыполнении Россией своих обязательств и разного рода нарушениях.

«Мы прекрасно понимаем, зачем и почему именно сейчас это запускается. Мы видели сейчас турне кандидатов в президенты по США как часть предвыборной программы, потому то, что подобные сайты появляются сейчас – не новость. Но нам только дай повод, нам тоже есть, чем ответить. Сегодня мы запустим и таблицы, и материалы. Может быть, не стоило столь подробно останавливаться на этой теме, но господин Волкер нас заставил», – добавила представитель МИД.

Захарова ещё раз отметила, что в Минских соглашениях нет ни слова о каких-либо обязательствах России. Кроме того, она сравнила пункты документа с отчётами СММ ОБСЕ, каждый из которых украинская сторона либо не выполняла, либо нарушала практически в два раза чаще, чем ЛДНР. По словам Захаровой, эти контртезисы в полном объёме будут опубликованы на сайте МИД РФ.

«Пункт первый – незамедлительное прекращение огня в отдельных районах и так далее. Что мы имеем на сегодняшний день: активные боевые действия прекращены, однако режим прекращения огня не соблюдается. С января по 10 февраля 2019 года СММ зафиксировала свыше 29 тысяч нарушений режима прекращения огня, из них взрывов порядка 5 тысяч, и ВСУ лидируют по количеству обстрелов. Когда на основании отчётов СММ можно определить стрелявшую сторону, 784 случая против 421 у ополчения в пользу украинской стороны», – озвучила Захарова один из пунктов.