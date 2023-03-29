МИД РФ выдвинул ультиматум: Мы не допустим существования такой Украины

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Лишь вывод с Украины иностранных наемников, отказ Запада от поставок оружия и отказ от вступления в ЕС и НАТО принесет мир Украине.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью RTVI замминистра иностранных дел РФ Михаил Галузин, отвечая на вопрос, можно ли ожидать мирных переговоров между Россией и Украиной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«К сожалению, за прошедшее время каких-либо существенных изменений в позиции Украины не произошло. Режим Зеленского продолжает делать ставку на военное решение конфликта, пытается угрожать контрнаступлением на новые российские территории, захватом Крыма. Не прекращаются попытки наносить удары вглубь России. Никаких инициатив о перемирии мы от Киева не слышали», – сказал Галузин.

Он напомнил, что Украина настаивает на том, чтобы сперва Россия покинула территории, на которых проводится спецоперация и которые были присоединены к России в результате референдумов.

«Российские власти считают неприемлемыми территориальные условия Украины», – подчеркнул замминистра.

При этом дипломат добавил, что Россия открыта к вменяемым предложениям по мирному урегулированию и не скрывает своих подходов.

«Кроме того, обязательным условием является демилитаризация и денацификация Украины, защита прав русскоязычных граждан, русского языка и нацменьшинств, свободное трансграничное передвижение с Россией, отмена Украиной и Западом антироссийских санкций и отзыв исков, прекращение судебных преследований в отношении России, ее физических и юридических лиц. Важно восстановить договорно-правовую базу Украины с Россией и СНГ, а также — на средства Запада — гражданскую инфраструктуру, разрушенную ВСУ после 2014 года», – заявил дипломат.

«Считаем, что всеобъемлющий, справедливый и устойчивый мир на Украине и в Европе возможен при прекращении боевых действий украинскими вооруженными формированиями и поставок странами Запада оружия, также вывода иностранных наемников. Необходим нейтральный и внеблоковый статус Украины, ее отказ от вступления в НАТО и ЕС, подтверждение безъядерного статуса Украины, а также признание Киевом и международным сообществом новых территориальных реалий», – подчеркнул Галузин.

По его словам, будущее территорий сегодняшней Украины должны определять сами жители этой страны.

«Подчеркну, все жители: и украинцы, и русские, и евреи, и венгры, и молдаване, и болгары, и румыны, и поляки, и греки. Сделать они это смогут только в свободной от нацистов стране, где снова будет царить верховенство закона, а все права человека будут соблюдаться. Жители Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей свой выбор уже сделали», – отметил замглавы МИД РФ.

Он говорит, что многое будет зависеть от того, насколько быстро в Киеве и на Западе осознают, что рецепт мирного будущего Украины заключается в возвращении к истокам ее государственности, зафиксированным в Декларации о государственном суверенитете 1990 года, предусматривающей нейтральный, внеблоковый статус Украины, в соблюдении прав русского населения страны и ее нацменьшинств, в восстановлении дружественных отношений с соседними и близкими Украине государствами и народами

«Что же касается нас, могу сказать только одно: мы не потерпим существования на своих рубежах откровенно антироссийского государства, каковыми бы ни были его границы. Это невозможно ни с точки зрения безопасности России, ни с точки зрения безопасности любого другого государства», – резюмировал Галузин.

Военный обозреватель Борис Рожин считает, что Галузин фактически повторил пункты, которые озвучил президент РФ при начале СВО.

«Существенных изменений в озвучиваемых целях не произошло. Разве что добавились «новые территориальные реалии», то есть Херсонская и Запорожская области, которые отсутствовали в феврале 2022 года, но присутствуют в марте 2023 года. Фактически произошло небольшое расширение целей СВО при сохранении базовых требований. При этом укрепилось понимание, что договориться с нацистами не получится и цели СВО должны быть достигнуты военным путем», – приходит в выводу Рожин.

А топовый блогер и военный эксперт Юрий Подоляка считает, что далее последуют еще более жесткие заявления.

«Это ультиматум. Причем, не только Киеву. Который, как и предыдущий, очевидно выполнен не будет. А значит, далее будет третий (более жесткий). И так далее, пока либо официальный Киев (или кто там будет далее) на него не согласится, либо … (и что очень вероятно) государство Украина не исчезнет с политической карты мира», – пишет Подоляка в своем телеграм-канале.

Напомним, что похожего рода заявлениями в последние дни отметились и другие официальные лица России.

«Достижение целей специальной военной операции политико-дипломатическими методами в случае с Украиной невозможно», – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Похожего мнения придерживается и секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, подчеркнувший:

«Несмотря на неуклонно возрастающую военную помощь Украине, цели СВО будут непременно достигнуты».