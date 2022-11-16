МИД РФ вынудили нарваться на унижение от Польши – впереди Австрия и Канада

16.11.2022  19:30 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация


Изменения в регламент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, позволяющие исключить из этой организации Россию будут рассмотрены 24-26 в Варшаве в рамках сессии ПА ОБСЕ «Война на Украине: роль ОБСЕ и национальных парламентов в урегулировании конфликта».

Об этом сегодня на заседании Совета Федерации заявил сенатор РФ Владимир Джабаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Изменения в регламент Парламентской ассамблеи ОБСЕ, позволяющие исключить из этой организации Россию будут рассмотрены...

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«Очевидно, что принятие подобной поправки нацелено против участия нашей страны в этой международной организации. Хотелось бы напомнить так называемым западным партнерам, что Россия была в числе стран-основателей ОБСЕ, не говоря уже о весомом вкладе нашей страны в построение общеевропейской безопасности», – сказал Джабаров.

Он напомнил, что введение односторонних ограничительных мер в отношении членов делегации Федерального собрания РФ не позволило обеспечить ее участие на ежегодной сессии в Бирмингеме в июле.

«Не питая особых иллюзий относительно нашего полноценного участия в предстоящей сессии в Варшаве, мы все же своевременно запросили руководство ассамблеи и МИД России проработать и решить вопрос о предоставлении польской стороной гарантий выдачи членам нашей делегации въездных виз. Нами получен возмутительный ответ от руководителя польской делегации. Она не видит никакой возможности для участия представителей РФ и республики Беларусь в осеннем заседании. Она заявила, что допуск этих лиц нарушил бы принцип солидарности с Украиной», – сказал Джабаров.

Он ожидает, что ситуация повторится в феврале и июле следующего года, когда сессии ПА ОБСЕ будут проводиться в Австрии и Канаде. Профильный комитет Совфеда подготовил заявление с протестом и рассчитывает, что его поддержат страны-члены ОДКБ.

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