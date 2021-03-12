МИД РФ выступил с официальным предостережением в адрес Украины

12.03.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Киев делает вид, что не понимает того, что нежелание признавать ЛДНР стороной конфликта и отказ договариваться с Донецком и Луганском является главной причиной продолжения вооружённого конфликта на Донбассе.

Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что можно сказать о высказывании главы украинской делегации на переговорах в рамках контактной группы Леонида Кравчука о неких радикальных шагах Киева, в случае отказа России признать себя стороной конфликта в Донбассе?

К сожалению, официальные лица на Украине с завидной регулярностью, особенно в последнее время, своё бездействие и откровенный саботаж достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на Востоке страны пытаются прикрыть обвинения в адрес России и переложить на нас ответственность за то, что украинская сторона фактически завела переговорный процесс в тупик.

При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта, и что у нее якобы есть некие обязательства по Минскому комплексу мер. Как будто у них нет перед глазами этого документа, и как будто они не видят, чьи подписи там стоят.

Еще раз напоминаю для тех, кто забыл, стороны конфликта четко определены в указанном документе, а он, также хотела бы напомнить, одобрен резолюцией Совета Безопасности ООН. Так вот, это Киев с одной стороны, Донецк и Луганск – с другой», – заявила Захарова.

По её словам, именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, является той самой причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе.

«А вот эта риторика агрессивная, враждебная, находящаяся вне правового контекста, в том числе когда ситуация в сфере безопасности явно деградирует, заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке.

Тем более, на фоне того, что Украина фактически вышла из подписанных в июле прошлого года дополнительных договорённостей по обеспечению режима прекращения огня (а число обстрелов, в том числе гражданской инфраструктуры, неумолимо растёт), этот вопрос становится еще более актуальным», – подчеркнула представитель МИД.

«В этой связи хотели бы предостеречь киевский режим, горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать в Донбассе силовой сценарий. В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договорённости, некие новые документы и наконец-то добросовестно взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по Минским соглашениям», – подытожила Мария Захарова.