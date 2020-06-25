МИД РФ жёстко прокомментировал доклад ЕС о правах и демократии в мире

25.06.2020, Москва, Владимир Гладков

Претензии в адрес России со стороны Евросоюза выглядят как минимум странными на фоне хронических проблем с соблюдением прав человека в самом ЕС и его странах-членах.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нас просили прокомментировать доклад ЕС о правах человека и демократии в мире за 2019 г., он был утвержден Советом ЕС 15 июня. Вынуждены констатировать, что в ЕС продолжают следовать деструктивной линии на инструментализацию правочеловеческой проблематики и продвижение политизированного и откровенно избирательного подхода к вопросам соблюдения прав человека в мире.

Раздел, посвященный России, представляет собой произвольный набор надуманных претензий.

Комплиментарные оценки ситуации с правами человека на Украине, где, в частности, только одна проблема – дискриминация русскоязычного населения – возведена в ранг государственной политики, вообще, в принципе не выдерживают никакой критики», – заявила Захарова.

Она подчеркнула, что при этом ЕС пытается позиционировать себя в качестве главного защитника демократических ценностей в мире, пытаясь конкурировать с США.

«Это вызывает откровенное недоумение на фоне хронических проблем с соблюдением прав человека в самом ЕС и его странах-членах, где по-прежнему не решен вопрос безгражданства, очевидны проблемы с соблюдением прав национальных и языковых меньшинств, под предлогом борьбы с дезинформацией, уже насаждается активно цензура, множатся факты ущемления журналистов в связи с их профессиональной деятельностью.

О росте неонацизма и о реинкарнации национал-радикализма уже высказались все эксперты ЕСовского пространства», – отметила представитель МИД.

«О таком «качестве» доклада свидетельствует и пассаж относительно того, что государства ЕС в очередной раз воздержались в ходе голосования по внесенному Россией и группой стран-соавторов в рамках 74-й сессии ГА ООН проекту резолюции «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

В данном документе это безапелляционно подается как «единодушное выражение странами-членами неприятия» российской инициативы», – добавила Захарова.

«Я думаю, что, если очень многие жители стран ЕС узнают о том, что их правительства негативно восприняли документ, который принимается ежегодно и нацелен на недопущение различных форм расизма, они могут задать большое количество вопросов своим министрам иностранных дел: кто их уполномочил блокировать или негативно отзываться об этом документе», – подытожила представитель МИДа.