МИД России: Если Турция не угомонится, вспомним о притеснениях курдов

21.05.2021, Москва, Владимир Гладков

Турция на официальном уровне продолжает поддерживать трактовку истории, идентичную тезисам запрещенных в РФ экстремистских организаций, оспаривающих законность пребывания в составе России территорий Кавказа, а также Крыма.

Накануне с соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД Турции Танжу Билгич, приурочив его к годовщине высылки из Крыма советскими властями части населения во время Великой Отечественной войны, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Мы разделяем боль крымских татар и братских народов Кавказа. С уважением чтим память каждого, кто погиб в период депортации», – сказал Билгич.

Кроме того, представитель ведомства обвинил Российскую Империю в том, что она 157 лет назад «оккупировала» земли кавказских народов.

«Потомки представителей кавказских народов, вынужденных, неся большие потери, бежать в Анатолию с родных земель, и сегодня помнят о трагических событиях 21 мая, которые получили название «депортация черкесов», – резюмировал он.

На эти заявления во время брифинга крайне резко ответила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Вызывают сожаление продолжающиеся из года в год попытки официальной Анкары использовать тенденциозное толкование исторических событий в деструктивных целях и в угоду собственным политическим амбициям. Спекулятивные заявления в связи с непростыми событиями XIX-XX веков не имеют никакого отношения ни к академической историографии, ни к реальной ситуации в Республике Крым и на Северном Кавказе. В частности, на полуострове действуют российское законодательство и правоприменительная практика, которые гарантируют соблюдение прав и свобод человека в полном соответствии с международными обязательствами нашей страны. Речь идет о предметном решении вопросов, связанных с укреплением статуса крымско-татарского языка как государственного, расширением участия крымских татар в представительных органах власти и социально-экономической жизни региона, а также эффективным функционированием религиозных организаций, этнокультурных и образовательных учреждений», – сказала она.

Мария Захарова также напомнила, что в Крыму статус государственного имеют три языка – русский, украинский и крымско-татарский. Имеются различные возможности их изучения, а их носителям обеспечены равные права. Кроме того, в Крыму действует политика свободы вероисповедания.

«Согласно данным соцопросов, в 2020 году 96% крымчан оценили межнациональные и межконфессиональные отношения как доброжелательные… Если бы подобные заявления турецкого МИД хоть раз содержали подобную фактуру, то они сами поняли бы всю неуместность продвигаемых ими тезисов. Это факты, и мы настоятельно призываем МИД Турции не скрывать их от собственной общественности, коль скоро они поднимают эту тему инициативно. Нынешняя демонстративная озабоченность Турции положением крымских татар в Крыму (при том, что до 2014 года власти этой страны упорно игнорировали многочисленные претензии международных организаций к Украине в отношении реализации этнокультурных прав этого народа) лишь подтверждает конъюнктурную природу таких озабоченностей», – добавила представитель МИД РФ.

Кроме того, она напомнила, что и в самой Турции этнические, религиозные проблемы остаются очень острыми и болезненными.

«Как говорит Лавров, мы люди вежливые. Считаем, что Турция должна сама решать собственные вопросы, исходя из своих обязательств. Но если такая риторика будет продолжаться, нам тоже придется обращать внимание на подобные проблемы в Турции. Нам бы не хотелось этого делать, поэтому надеюсь, что МИД Турции нас сегодня услышит. Считаем, что для турецких политиков давно наступило время отказаться от использования этнического фактора как инструмента геополитической игры, наносящей ущерб прежде всего интересам этнических групп», – резюмировала Захарова.