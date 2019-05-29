МИД России: Евросоюз демонстрирует беспомощность в Косово

29.05.2019, Любляна, Михаил Рябов

Обострение ситуации после атаки албанского спецназа на сербские анклавы в Косово является демонстрацией беспомощности Евросоюза, который не может добиться урегулирования кризиса на основе решений, ранее принятых Совбезом ООН.

Об этом сегодня во время визита в Словению заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Провокации, подобные событиям в Косовской Митровице, выгодно устраивать тем, кто хочет из Балкан создать «санитарный кордон» в отношении Российской Федерации. Ради этого необходимо втянуть все страны региона в НАТО. Вы видели, как всё было подчинено этой цели при решении вопроса о государственном наименовании Македонии. Сейчас мы видим, как пытаются заставить Сербию смириться с тем, что решение по независимости Косово должно быть оформлено, и тем самым будет открываться путь в НАТО и для новых территорий на Западных Балканах», – сказал министр.

«В более конкретном плане происходящее является результатом попустительства со стороны ЕС и НАТО, которые имеют силу в регионе на территории Косово, в отношении категорического нежелания властей в Приштине выполнять то, что от них требуется в соответствии с резолюцией 1244 СБ ООН и теми обязательствами, которые были согласованы между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС. В частности создание Сообщества сербских муниципалитетов в Косово. Договорённость об этом была достигнута несколько лет назад. Отсутствие какого-либо прогресса в этом вопросе показывает конфронтационную линию властей в Приштине и, прошу извинения, если это кому-то не понравится, беспомощность ЕС», – констатировал Лавров.