МИД России обвинил Германию в черной неблагодарности

14.01.2022  13:32 (Мск), Москва,
Елена Острякова.  
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Германия, Политика, Россия, Украина
Новости Украины

Поддерживая верхушку Украины в стремлении вступить НАТО, Берлин игнорирует мнение России, которая в свое время обеспечила объединение восточной и западной Германии.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, отвечая на вопрос немецкого журналиста, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Поддерживая верхушку Украины в стремлении вступить НАТО, Берлин игнорирует мнение России, которая в свое...

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«Германия считает, что Украину надо поддерживать во всем. Поэтому вот Украина хочет, и мы эту хотелку будем выполнять. А чего хочет Россия, вы не хотите узнать? Разве Россия менее важна для Европы, чем Украина?

У вас опять логика: или – или. Или Украину ублажить, или не знаю, чего делать. А у нас логика такая, чтобы все чувствовали себя в безопасности. Примерно такая ситуация вырисовывалась после объединения Германий, когда нам обещали не продвигать ни на дюйм восточнее Одера военную инфраструктуру НАТО.

Вот Украина хочет в НАТО, а мы хотим, чтобы НАТО не продвигалось. Украина-то просто хочет, а нам это обещали президенты, уважаемые люди. И ничего. Поэтому мы рассчитываем, что в Германии помнят, какая была позиция нашей страны, когда Германия захотела объединиться, ваши нынешние союзники очень сомневались в том, что это нужно делать», – сказал Лавров.

Он добавил, что стремление Украины в НАТО несет риски и угрозы для нее самой.

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