МИД России отчитал косовских сепаратистов

20.03.2020, Москва, Владимир Гладков

МИД России осудил инициативу сепаратистских властей Косово под прикрытием эпидемии коронавируса закрыть границы для въезда всех лиц, за исключением обладателей паспортов фейкового государства. Фактически, речь идет об ужесточении блокады сербских анклавов.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы квалифицируем это решение как напрямую поставившее под угрозу снабжение и жизнеобеспечение, в том числе и медицинское, на севере Автономного края Косово.

Сложная эпидемиологическая ситуация, разумеется, требует принятия соответствующих мер. Однако она не должна использоваться как предлог для подрыва многолетних логистических связей этого района с центральной частью Сербии.

Абсолютно негуманно создавать искусственные помехи доставке медицинских грузов, предназначенных, в частности, для учреждений здравоохранения в Косовской Митровице», – заявила она.

«Именно обеспечение жизнедеятельности граждан по обе стороны административной линии ставилось во главу угла при заключении в 2013 и в 2015 годах договоренностей о создании Сообщества сербских муниципалитетов Косово в рамках диалога Белграда и Приштины под эгидой ЕС, – напомнила Захарова. – Косовоалбанские власти тогда подписались под этими документами, но уже на протяжении ряда лет саботируют выполнение этих договоренностей».

«В новых решениях косовской стороны, которые преподносятся косовской стороной как «антивирусные», видим очередное злоупотребление, которое имеет исключительно политические цели», – подчеркнула представитель МИД.