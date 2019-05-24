МИД России отчитал Молдову за непрекращающиеся пакости

24.05.2019, Москва, Владимир Гладков

Прозападное правительство Молдовы безосновательно запретило въезд в страну ряду российских граждан, среди которых общественные деятели и журналисты.

Об этом в ходе брифинга в Москве заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы отмечаем очередной всплеск искусственного препятствования властями Молдавии поездкам в эту страну российских граждан. Причём речь идёт даже не о представителях государственных структур. Например, 15 мая в аэропорту Кишинёва «для собеседования» был задержан директор Российского ресурсного молодёжного центра Алексей Любцов, и это при том, что о его визите российское посольство проинформировало МИД Республики Молдова.

Абсолютно без каких-то внятных, понятных причин во въезде в это государство было отказано главе комитета Общественной палаты России господину Малькевичу, известной журналистке Дарье Асламовой, некоторым другим россиянам», – отметила Захарова.

Она выразила озабоченность действиями молдавской власти.

«Естественно, ничего кроме неприятия данная практика вызвать не может. Мы убеждены, что такие действия не способствуют конструктивному развитию российско-молдавских отношений», – резюмировала представитель МИД.

Напомним, что силовые органы Молдовы контролируются прозападными партиями. Полномочия президента Игоря Додона, выступающего за диалог с Москвой, ограничены. На состоявшихся недавно выборах его партия Социалистов не смогла набрать необходимое число голосов для контроля над парламентом и изменения ситуации в правительстве. Молдову, всего скорее, в ближайшее время ждут новые выборы, поскольку депутаты не могут сформировать правящую коалицию.