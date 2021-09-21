МИД России ответил на западные претензии к выборам

21.09.2021 21:40 (Мск), Москва, Вадим Москаленко

Многочисленные попытки Запада сорвать выборы в Госдуму РФ провалились.

Об этом в ходе брифинга заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Хотелось бы напомнить, что выборы у нас прошли в полном соответствии с положениями российского законодательства. Они прошли в соответствии с нормами международного права. Несмотря на беспрецедентное количество кибератак на Центризбирком РФ, и половина из этих атак зафиксирована с территории США, а также откровенное вмешательство американских интернет-платформ в ход подготовки и проведения выборов, дискредитировать российскую избирательную систему нашим недругам не удалось и не удастся», – заявила Захарова.

Она отвергла претензии Запада.

«Госдепартамент США озаботился тем, как наша страна в ходе выборов в Госдуму соблюдала свои обязательства в рамках ОБСЕ. Тут стоит отметить, с какой поспешностью американские партнёры присоединились к русофобскому хору из Европарламента, или Европарламент встраивался в линию США, это пусть специалисты разбираются», – сказала спикер МИД РФ.

Она подчеркнула, что Вашингтон, допуская антироссийские заявления, не утруждает себя никакими доказательствами.

«Нужно подчеркнуть, что они не признают не только объективность итогов состоявшихся выборов, но и в принципе, фактически, отечественную избирательную систему как таковую. При этом практически одновременно декларируют заинтересованность в конструктивном диалоге с нашей страной. Один совет партнёрам – либо пустословие, либо конструктивный диалог. Что-то нужно выбрать. А если так хочется поговорить о наших выборах, то Госдепартамент может поделиться результатами анализа переданными Москвой данных по вмешательству, которые мы зафиксировали с территории США», – резюмировала представитель МИД РФ.