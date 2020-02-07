МИД России озвучил резкие претензии к Зеленскому

07.02.2020, Москва, Михаил Рябов

Режим Владимира Зеленского не смог выполнить достигнутые в Париже соглашения, Киев активизирует военные закупки за границей для войны в Донбассе и вводит цензуру. Даже обещания Украины в рамках обмена пленными оказались враньём.

Такие выводы следуют из выступления постпреда России в ОБСЕ Александра Лукашевича на заседании в Вене, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Видим попытки загнать в тупик весь процесс урегулирования. Едва ли не каждую неделю из Киева раздаются высказывания официальных лиц, которые призывают к частичному или полному пересмотру минского «Комплекса мер», – цитирует Лукашевича пресс-служба МИД РФ.

Украина не выполнила свои обещания даже в рамках обмена пленными, который Зеленский преподносил как большой успех – выданные на Донбасс политзаключенные по-прежнему числятся преступниками.

«Свыше половины из них продолжают числиться в розыске как подследственные – обещание украинских властей провести надлежащую юридическую «очистку» в полной мере не выполнено», – сказал Лукашевич.

«Киев по-прежнему уклоняется и от дискуссий с Донбассом по местным выборам. Вместо этого искусственно «выпячивает» вопросы, связанные с завершающим этапом урегулирования – например, о границе», – добавил российский дипломат.

«В Киеве активизируют военные закупки из-за рубежа. На этом фоне украинские официальные лица заявляют о готовности к «силовому освобождению» Донбасса, а также своем нежелании обсуждать разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения. Неудивительна в этой связи слабая динамика по выполнению поручения «нормандского» саммита в Париже о согласовании трех дополнительных участков разведения к концу марта»,- отметил Лукашевич.

Одновременно он выразил озабоченность проблемами с «соблюдения прав русскоязычных граждан Украины и национальных меньшинств, ситуации вокруг Украинской православной церкви, зажима свободы слова и попыток установления цензуры в СМИ».

«Нынешние власти Украины пришли под лозунгами поиска путей общенационального примирения, гарантий равных прав и возможностей для всех жителей страны. На деле же они продолжили, а по ряду сюжетов – ужесточили дискриминационную политику, которую осуществляло предыдущее руководство Украины. Делается это, как и прежде, с оглядкой на националистов, которые продолжают диктовать властям свои условия. Выходки радикалов зачастую происходят при попустительстве правоохранительных органов. Вандализм под националистическими лозунгами, проявления неонацизма, ксенофобии и антисемитизма продолжают сопровождать украинскую внутриполитическую реальность», – охарактеризовал представитель РФ реалии на Украине при Зеленском.