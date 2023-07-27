МИД России озвучил то, о чём молчит Онуфрий

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Киевское руководство незаконно арестовывает и закрывает в СИЗО старых православных священнослужителей, в то время как закоренелых преступников вроде торговцев детьми спокойно отпускает под залог.

Об этом в ходе заседания Совбеза ООН, посвящённого притеснениям канонической УПЦ МП на Украине, рассказал российский представитель Дмитрий Полянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Режимом Зеленского последовательно проводится политика уничтожения канонического Православия на Украине. Арсенал принимаемых мер включает систематические запреты, обыски, рейдерские захваты храмов, допросы прихожан и священнослужителей, их аресты, физическое насилие, вандализм. Киевский режим, не дожидаясь псевдо-законодательных мер, решил изъять у УПЦ святыню канонического Православия – Киево-Печерскую Лавру. А её наместника, митрополита Павла, по ложным обвинениям отправил под домашний арест. 14 июля, после круглосуточного домашнего ареста, он был помещён в СИЗО. Видео, где запечатлена трагическая картина, когда пожилой, всеми уважаемый иерарх Церкви вынужден снять с себя панагию перед заключением в застенки, потрясло православный мир. Впервые в современной истории высокопоставленный иерарх Церкви подвергается преследованию, и отправлен в заключение за свою веру», – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что за престарелого иерарха запросили баснословную сумму залога, в то время как задержанного ранее торговца детьми отпустили без проблем.

«Киевские власти предписали возможность внесения залога в 33 миллиона гривен, то есть около миллиона долларов. Для сравнения упомяну о ещё одном судебном решении киевской власти – бывший детский воспитатель из Закарпатской области Денис Вароди, который пытался вывезти и продать на территории одной из стран ЕС 11-месячного малыша за 25 тысяч долларов, в начале текущей недели отпущен под залог в 27 тысяч долларов. И он их внёс. Теперь человек, взятый с поличным на торговле людьми, разгуливает на свободе. А духовного лидера миллионов верующих, пожилого и больного человека, нуждающегося в ежедневном уходе, держат в тюремных застенках», – добавил Полянский.

Он призвал всё международное духовное сообщество с призывом выступить в защиту Павла.