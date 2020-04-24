МИД России раздражённо отчитал Зеленского

24.04.2020, Москва, Михаил Рябов

Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич на совещании в Вене озвучил жёсткие оценки итогов первого года президентства Владимира Зеленского – по примеру предшественника Петра Порошенко он обманул с обещаниями о скором наступлении мира в Донбассе.

«В Донбассе продолжаются нарушения режима прекращения огня, влекущие новые жертвы и разрушения. Нет существенных подвижек ни в политической сфере, ни в решении социально-экономических проблем региона», – цитирует Лукашевича официальный сайт МИД РФ.

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Дипломат скептически оценивает действия Киева спустя месяцы после заседания Нормандской четверки в Париже.

«Спустя четыре месяца мы не видим прогресса ни по укреплению режима прекращения огня, ни по согласованию трёх дополнительных участков разведения сил и средств с целью разведения сил и средств в концу марта текущего года, ни по разработке и реализации обновленного плана разминирования, ни по практическому открытию новых пунктов пропуска через линию соприкосновения и так далее», – сказал Лукашевич.

Саботируется Зеленским и обязательство по согласованию с ЛДНР особого статуса Донбасса, который, согласно Минским соглашениям, должен быть прописан в украинском законодательстве.

«…Киевские переговорщики начали «отыгрывать назад». Затем и вовсе последовало публичное заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что с представителями провозглашенных республик Киев «никогда не будет вести переговоры». А контактировать, дескать, будет не с представителями Донбасса, как это предписано Минскими соглашениями, а с некими «жителями региона». Характерно, что Киев устами вице-премьера Андрея Резникова оправдывает изменение позиции отсутствием реакции из Парижа и Берлина на идею Консультативного совета», – напомнил Лукашевич.

«Пошел отсчёт седьмого года конфликта на востоке Украины. В апреле 2014 года «майданные» власти снарядили силовые структуры и армию в Донбасс, нацелив на его города оружие и военную технику. За вывеской «антитеррористической операции» скрывали истинную цель – насилием подавить инакомыслие тех, кто не принял итоги государственного переворота в Киеве. В ходе карательной операции под обстрелы попали тысячи мирных жителей. Вспомним, как после этого Петр Порошенко, добиваясь власти, обещал закончить вооруженный конфликт в Донбассе за одну неделю. Став президентом, он спекулировал на этой теме пять лет, но не сдержал обещаний, так и не приблизив мир.

Ровно год назад на президентских выборах В.Зеленский одержал над ним победу – и вновь под лозунгами скорейшего урегулирования и диалога с жителями Донбасса, «возвращения умов и сердец». Однако в Киеве по-прежнему испытывают явный недостаток политической воли, чтобы преодолеть сопротивление «партии войны», которая требует бескомпромиссных решений в отношении востока страны. В целом исходящие сегодня из Киева сигналы, практические действия его представителей в Контактной группе и военных в Донбассе никак не укладываются в логику Минских соглашений.

Еще одно яркое тому подтверждение – телевизионное выступление В.Зеленского 17 апреля, где он обозначил приоритеты в урегулировании. По его убеждению, важно «прежде всего получить свою территорию» и выйти к границе, а лишь затем задуматься над проведением местных выборов. Как такое видение стыкуется с минским «Комплексом мер» и итогами «нормандского» саммита в Париже? Хотелось бы услышать на этот счет мнение коспонсоров минского процесса – коллег из Германии и Франции», – цитирует дипломата сайт МИД РФ.