МИД России сообщил, когда будет писать «В Украине»
Спикер МИД России Мария Захарова в своем блоге ответила на комментарии украинских посетителей, которые требовали от чиновницы прекратить употреблять принятое в русском языке написание «на Украине», а перейти вместо этого на киевский новояз – «в Украине».
«Мария ну во первых правильно писать в Украине», – указал Захаровой житель Львова Леонид Панасенков.
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«Во-первых, «во-первых» пишется через дефис и выделяется запятой. Во-вторых, когда на Украине русский язык станет государственным или официальным, тогда Вы будете мне делать замечания, как говорить по-русски», – отрезала Захарова.
Метки: Мария Захарова, Русский язык
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