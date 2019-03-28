МИД России: США начинают в Молдове то, что провернули на Украине

28.03.2019, Москва, Владимир Гладков

США начинают открытое вмешательство в дела Молдовы – американское посольство выступило с программным заявлением, где провозглашает прозападный курс единственно верным для бывшей советской республики.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вот настала очередь Молдавии. Как известно, 24 февраля там прошли очередные парламентские выборы.

В процессе их подготовки, со стороны Запада, отдельных молдавских политиков, не раз доносились публичные обвинения в адрес России по поводу якобы имевшего место вмешательства во внутриполитические дела Молдавии, попытках влиять на результаты голосования.

Естественно, ни фактов, ни доказательств, как обычно, представлено не было.

Поскольку ни одна из молдавских политических партий не набрала абсолютного большинства в новом парламенте, в стране начался сложный, а порой и болезненный процесс формирования правящей коалиции правительства.

И вот, в этот самый ответственный для современной истории государства момент, Вашингтон через своего посла в Кишинёве, господина Хогана, без стеснения вмешался в ситуацию.

Распространённое на днях в Кишинёве так называемое «Открытое письмо Хогана» к молдавским парламентариям – это документ поистине уникальный по своей прямолинейности и цинизму. Это уже даже не «Хайли Лайкли», а открытый диктат со стороны США.

В нём прямо утверждается, что единственная верная дорога граждан этого государства к лучшей жизни, цитирую: «укрепление отношений с США и Европой», а все проблемы можно решить путём, цитирую: «возвращения к западным ценностям!. Но и этого мало.

В обращении, которое, кстати говоря, больше похоже на инструкцию к действию, подробно расписывается, как и какие внутренние реформы должны проводить молдавское государство и общество, как укреплять кибербезопасность и ужесточать контроль за иностранными компаниями, которые стремятся влиять на критически важную инфраструктуру, диверсифицировать источники получения энергоносителей, и так далее.

То есть, весь хорошо известный набор рецептов и инструментов, которые США использует в своих целях. Всё представлено. Всё открыто. Безапелляционно», – отметила Захарова.

«Собственно говоря, как в своё время на Украине, Молдавию угрозами шантажа просто толкают к так называемому «единственно правильному выбору», тем самым игнорируя голоса значительной части молдавских избирателей, которые имеют альтернативное, другое, несовпадающее с мейнстримом, который идёт из Вашингтона, мнение», – резюмировала спикер МИД РФ.